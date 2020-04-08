Денис Шмигаль заявив, що найімовірніше, карантин продовжать до травня

Найімовірніше, карантин продовжать до травня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджено і триватиме до встановленого 24 квітня, і можливо, швидше за все, буде продовжено до початку травня", - сказав Шмигаль.

12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. Він мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні - до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні Кабінет міністрів запровадив жорсткіші правила карантину: у громадських місцях не можна перебувати без маски чи респіратора на обличчі, ходити групами більше ніж по двоє та відвідувати парки, сквери або ж прибережні зони.