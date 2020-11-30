Денис Шмигаль зустрівся із Президентом Туреччини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Сторони обговорили питання торгово-економічної та енергетичної співпраці, а також у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу.

"Турецька Республіка є одним із ключових торговельних партнерів України. Водночас ми маємо великий потенціал і можливості для розширення двостороннього товарообігу. Мова йде не лише про сировину, а й про продукти переробки та готової продукції", - зазначив Денис Шмигаль.

За словами Прем'єр-міністра, одним з найважливіших питань порядку денного двосторонніх відносин України й Туреччини є завершення переговорів щодо укладення Угоди про вільну торгівлю.