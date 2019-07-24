Денисова: договоренность о возвращении украинских моряков уже достигнута - СМИ

Адвокату моряков не известно о такой договоренности.

Договоренности о возвращение Украине захваченных РФ украинских военнопленных моряков уже достигнуто.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Счастье, во время передачи украинских заключенных из оккупированной Луганщины, передает Громадське.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - сказала омбудсменка.

В комментарии ТСН Денисова не подтвердила существование новых договоренностей. По ее словам, переговоры идут, но никаких новых решений, кроме решения Трибунала, пока нет. "Мы работаем", - добавила она.

В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал, что ему не известно о такой договоренности.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы практически - я не знаю, потому что не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, относительно оформления документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего такого не говорил. У нас со вчерашнего дня началась новая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал адвокат.