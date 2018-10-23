Денисова: Москалькова приехала в Керчь, в очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы

Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой могут запретить въезд в Украину за нарушение украинского законодательства, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова предлагала омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с предложением совместно посетить оккупированный Россией Крым, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта и их семьям, однако та не дала ответ на этот запрос. Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Омбудсман РФ приехала сегодня в Керчь, в очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы. За такие действия ей было запрещено въезжать в Украину. Ограничения были сняты президентом Украины для выполнения договоренностей с президентом РФ по взаимным и синхронным посещениям заключенных. Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может повлечь новый запрет ее въезда в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения", - отметила она.

Денисова напомнила, что прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье "теракт".

"Правоохранители осуществляют детальное расследование трагических событий в Керченском политехническом колледже, что позволит Украине получить результаты своего объективного расследования", - подчеркнула она.

17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, также произошла стрельба.

По информации Следственного комитета РФ, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Следствие полагает, что он застрелился после атаки.

Погиб 21 человек (включая стрелка).

Изначально в Следкоме РФ заявили, что уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), но потом его переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Расследование ведет и украинская прокуратура, она открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель людей).