Денисова прибыла в Москву на суд над украинскими моряками

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в Москве на судебное заседание о продлении ареста украинским военнопленным.

Свое общение с прессой перед заседанием она опубликовала в Facebook.

"Сегодняшнее заседание в отношении военнопленных моряков - это продолжение, будут рассматривать ходатайство следователя о продлении меры пресечения. Я надеюсь, что суд вынесет правильное решение в рамках договоренностей и выполнения (решения - прим.) Международного трибунала, и это освободит их из-под ареста. Я очень на это надеюсь", - отметила она.

При этом Денисова не прокомментировала журналистам вопросы договоренностей по обмену и освобождению украинских пленников в РФ и в Крыму после недавней встречи дипломатических советников в "Нормандском формате" в Париже.

Как сообщал Укринформ, 17 июля в Москве состоится судебное заседание о продлении ареста украинским военнопленным.

25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. Читайте также: Денисова передала Москальковой список узников Кремля - всего 150 имен

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине захваченные корабли.