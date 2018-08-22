Денисова призвала Канаду ввести ограничения относительно окружения Путина ради освобождения украинских политзаключенных

Президенту РФ Владимиру Путину нужно регулярно напоминать о необходимости освобождения украинских политзаключенных, считает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время встречи с парламентским секретарем, представителем министра наследия в парламенте Канады Арифом Вирани предложила рассмотреть возможность введения Канадой дополнительных ограничений против близкого окружения президента РФ Владимира Путина ради освобождения украинских политзаключенных. Об этом омбудсмен сообщила в Facebook 22 августа.

"Я пригласила Канаду присоединиться ко всей общественности, которая постоянно напоминает президенту России о необходимости возвращения наших ребят к своим родным. Это можно сделать через дополнительные ограничения по отношению к людям из ближайшего его окружения, а также через постоянные обращения к нему. Господин Вирани пообещал донести всю информацию до руководства парламента Канады, поскольку, по его словам, это очень важно для прав людей во всем мире", - рассказала Денисова.

Во время встречи стороны обсудили условия содержания украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных в российских тюрьмах, добавила омбудсмен.

"Я отметила, что Россия ни разу не ответила на наши обращения, в которых мы посылали списки заключенных и графики их передачи. Сообщила, что 22 российских заключенных, находящиеся в наших тюрьмах, обратились к российскому президенту с просьбой обменять их на украинцев", - рассказала Денисова.

Кроме того, стороны обсудили вопросы внутренне перемещенных лиц и конфликтные ситуации с представителями ромов в Украине.