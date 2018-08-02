Денисова утверждает, что получила от Москальковой письмо о состоянии Сенцова месячной давности

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова утверждает, что получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой письмо, в котором она рассказывает о своем визите 28 июня к осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

"Сегодня получила письмо от омбудсмена России Татьяны Москальковой о ее визите к Олегу Сенцову 28 июня этого года, в котором она рассказывает мне о состоянии здоровья Олега. И здесь, как говорится, есть два нюанса... Первый - прошло уже больше месяца с того момента, и говорить о его релевантности, когда Олег продолжает голодать, не приходится. Второй - в тот же день я была у дверей колонии, а ее кортеж проехал мимо, не остановившись", - пишет Денисова в Facebook.

Она обнародовала датированный 19 июля документ, подлинность которого не подтверждена. В нем Москалькова описывает состояние Сенцова как удовлетворительное.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. 31 мая он заявил, что его "не интересует обмен", ведь он - "человек, который идет до конца".

14 июня Европейский парламент призвал Россию немедленно освободить всех украинских политических пленников, которые были незаконно задержаны, арестованы и заключены в тюрьму.

18 июня Госдепартамент США призвал Россию освободить политических заключенных и выразил обеспокоенность растущим числом арестов правозащитников и представителей религиозных меньшинств.

Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.