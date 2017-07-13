Деоккупация Донбасса: в Сеть просочился законопроект

Опубликован проект закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины".

Соответствующий документ на своем сайте разместило Громадське, передает УП.

Согласно информации, в начале закона прописано, что Российская Федерация осуществляет вооруженную агрессию и оккупировала часть территории Донбасса, что является первой попыткой закрепить это на законодательном уровне.

"Российская Федерация осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории с помощью Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в проекте.