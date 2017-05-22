Депутат БПП: Большинство фракции за визовый режим с РФ

Преимущественное большинство фракции Блока Петра Порошенко выступает за введение визового режима с Россией. Об этом сообщил депутат от БПП Владимир Арьев на странице в Facebook.

Он подчеркнул, что официальной позиции фракции сейчас нет.

"Предостережения касались только вопроса крымских татар в оккупированном Крыму. Мы выйдем на решение проблемы, которую справедливо поднял Рефат Чубаров и тогда уже будет принято решение о визовом режиме с РФ", - пояснил Арьев.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что для рассмотрения введения визового режима с РФ необходимо сначала провести политические консультации в парламенте и согласовать законопроект со всеми фракциями.

В октябре 2016 года Парубий сам инициировал визовый режим с РФ после задержания в Москве журналиста Романа Сущенко.