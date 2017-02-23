Депутат Бублик покинул фракцию БПП

Депутат Верховной Рады Юрий Бублик, который весной 2016 года вступил в фракцию Блока Петра Порошенко, официально покинул ее.

Об этом сообщил на заседании парламента в четверг спикер Андрей Парубий.

"Сообщаю о выходе народного депутата Бублика Юрия Васильевича из состава депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко", - сказал он.

Без Бублика в БПП остался 141 депутат. Блок Петра Порошенко по-прежнему останется крупнейшей фракцией.

Напомним, Бублик написал заявление на выход из фракции еще 18 января. Он пояснил тогда, что вступал в БПП ради сохранения коалиции в надежде, что она будет работать на усиление обороноспособности Украины, улучшение жизни граждан, борьбу с коррупцией. Но теперь он разочарован в БПП.