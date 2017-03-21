Депутат Чумак назвал четыре аргумента против Брауна

Народный депутат Виктор Чумак назвал кандидата на должность независимого аудитора НАБУ Нейджела Брауна обычным "туристом".

В кулуарах парламента он назвал четыре предостережения против кандидатуры Брауна.

"Предостережение первое: компания, которая, по-моему базируется на Гибралтаре, специализируется на том, что помогает тем, кто попался на мошенничестве... Второе - то, что он подал недостоверные сведения о себе, что он является членом Ассоциации расследователей Великобритании, из которой он, правда, уже давно вышел - еще в 2010 году", - рассказал Чумак.

В-третьих, как говорит депутат, против Нейджела Брауна возбудили дело о подкупе полицейских. И четвертая проблема заключается в том, что никто не может сказать, кто его сюда пригласил.

"Я могу сказать, что Сторча пригласило Посольство США, Кесслера пригласила Европейская Комиссия. А кто пригласил Нейджела Брауна? Откуда он взялся? Он приехал туристом в Украину, его тут схватили, привели в Верховную Раду и сказали: господин Браун, вы такой крутой дядя, давайте будете у нас аудитором НАБУ. Это все равно, что своего соседа привести", - заявил Чумак.

Депутат отметил, что Браун еще не выбран аудитором, а уже дает негативные оценки НАБУ. Чумак объяснил, что закон о НАБУ написан так, что его голову может уволить только аудитор на основании данных о серьезных нарушениях.

По его словам, изначально на эту должность были две кандидатуры: Джованни Кесслер, который возглавляет Европейское агентство против мошенничества, и Роберт Сторч - генеральный инспектор Министерства юстиции США.

Напомним, 16 марта во время обеденного перерыва состоялось нелегитимное "заседание" антикоррупционного комитета Верховной Рады. Во время него кандидатуру одиозного Найджела Брауна внесли на роль "независимого" аудитора НАБУ. Однако, для включения вопроса в повестку дня не хватило голосов.

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