Депутат фракции "Слуга народа": Украина не сможет отказаться от "формулы Штайнмайера"

Украина не сможет без последствий отказаться от имплементации так называемой формулы Штайнмайера

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

По его словам, принятая Леонидом Кучмой в Минске "формула Штайнмайера" теперь несет для Украины определенные политические обязательства.

"Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", - сказал депутат.

Он отметил, что письмо Кучмы спецпредставителю председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартину Сайдику не является обязывающим, но он показывает определенную позицию.

"И если мы страна, которая себя уважает, мы должны ее соблюдать. Что-то подобное уже зафиксировано в Минских договоренностях. И сами Минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не является международным договором, но политически они нас обязывают", - подчеркнул Яременко.

По словам нардепа, формулировка в новом законе об особом статусе Донбасса должно отражать суть согласованной "формулы Штайнмайера", но не обязана быть дословной.

"Отдельные слова можно править, суть - нет. Ведь это будет иметь последствия не только в виде реакции России и продолжение войны, а вызовет и реакцию Запада. Повторюсь: если мы позиционируем себя как серьезные международные игроки, которые не просто обвиняют Россию в том, что она не держит своего слова, но и сами придерживаются данного слова, то мы не можем предложить редакцию, которая меняла бы суть договоренности ", - резюмировал нардеп.