Депутат Голуб вышел из фракции БПП

Президентская фракция сократилась до 140 членов, однако остается крупнейшей в Верховной Раде.

Черкасский депутат Голуб покинул фракцию iamir.info Народный депутат Владислав Голуб вышел из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины.

Заявление депутата огласила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид на пленарном заседании.

Таким образом, теперь фракция "Блок Петра Порошенко" насчитывает 140 депутатов, "Народный фронт" - 81, "Оппозиционный блок" - 43, "Самопомич" - 26, "Радикальная партия" - 20, "Батькивщина" - 20, группа "Видродження" - 26, группа "Воля народа" - 19, внефракционные - 48.

Голуб был избран в Верховную Раду мажоритарному округу No197 (Черкасская область), членом фракции БПП стал в день формирования 27 ноября 2014 года.

4 апреля Голуб заявил о выходе из состава фракции в связи с поступлением угроз в свой адрес в его депутатскую приемную в Черкассах. "Центральная власть не понимает ситуацию на местах, а местные князьки, как это происходит в пределах моего избирательного округа, перепутали децентрализацию с федерализацией. В таких условиях я хочу оставаться честным перед избирателями и гражданами Украины и не желаю участвовать в процессе имитации реформ", - сообщил депутат. По материалам: Интерфакс- Украина