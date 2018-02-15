Депутат Голубов взял Труханова на поруки по личной инициативе - заявление БПП

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Голубов взял на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова по личной инициативе.

"Фракция Партии "Блок Петра Порошенко" не принимала никаких решений о взятии на поруки лиц, против которых возбуждены уголовные производства, и тем более не делегировала таких полномочий ни одному из своих членов", - говорится в заявлении фракции.

При этом в БПП подчеркнули, что "каждый народный избранник, который принадлежит к нашей фракции, вправе иметь свою отдельную позицию по любым вопросам".

"Однако, что касается вопросов борьбы с коррупцией, позиция фракции остается и будет неизменной: все без исключения члены фракции Партии "Блок Петра Порошенко" будут делать все от них зависящее, чтобы коррупция в Украине была преодолена", - говорится в заявлении.

14 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил задержанного накануне мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова.

Подробнее о ситуации в Одессе читайте в материале Нины Перстневой "Волны вокруг одесской мэрии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".