Депутат Голубов взял Труханова на поруки по личной инициативе - заявление БПП

15 февраля 2018, 18:42
 Политика Источник: Зеркало недели. Украина

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Голубов взял на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова по личной инициативе.

"Фракция Партии "Блок Петра Порошенко" не принимала никаких решений о взятии на поруки лиц, против которых возбуждены уголовные производства, и тем более не делегировала таких полномочий ни одному из своих членов", - говорится в заявлении фракции.

При этом в БПП подчеркнули, что "каждый народный избранник, который принадлежит к нашей фракции, вправе иметь свою отдельную позицию по любым вопросам".

"Однако, что касается вопросов борьбы с коррупцией, позиция фракции остается и будет неизменной: все без исключения члены фракции Партии "Блок Петра Порошенко" будут делать все от них зависящее, чтобы коррупция в Украине была преодолена", - говорится в заявлении.

14 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил задержанного накануне мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова.

Подробнее о ситуации в Одессе читайте в материале Нины Перстневой "Волны вокруг одесской мэрии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

Источник: Зеркало недели. Украина
 
 
 