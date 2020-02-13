Депутат Гончаренко выяснил, сколько стоила охрана Зеленского в Омане

Охрана президента Украины Владимира Зеленского в Омане стоила 74 тысячи гривень. Именно столько денег было выделено на безопасность президента во время его частной поездки на Ближний Восток, сообщил депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

На командировки в Оман военнослужащих, которые согласно закону должны постоянно осуществлять государственную охрану первого лица страны, было потрачено 59 499 гривен - на проезд и 14 820,90 гривен - на суточные.

Информацию предоставило Управление государственной охраны Украины на запрос депутата.

"И пока все зе-сторонники продолжают шуметь, что эту поездку Зеленский оплатил свой счет, давайте не забывать, что он сейчас президент. И любые его действия, поездки или прихоти ближайшие годы будут так или иначе отражаться на бюджете всего государства", - говорится в сообщении Гончарука.

Ранее, Государственное управление делами узвестило, что не организовывало и не финансировало поездку президента Владимира Зеленского в Оман. В управлении отметили, что не знают, за чей счет Зеленский летал в Оман.

В начале января ряд СМИ сообщили, что президент Зеленский прибыл с семьей в Оман и остановился в пятизвездочном отеле. Никаких официальных сообщений о рабочий или официальный визит главы государства до султаната 5 января не было.

И лишь после того, как появились первые фотографии, в Офисе президента сообщили, что Зеленский отправился в Оман личные средства и проведет там встречу на высшем уровне.

Впоследствии стало известно, что Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Омана Юсуфом бин Аляви бен Абдаллой. Отметим, должность главы МИД в Омане традиционно занимает султан. Вместе с президентом Украины в Оман отправился и его помощник Андрей Ермак, принимал ли он участие во встрече, неизвестно.

8 января Зеленский прервал визит из-за авиакатастрофы украинского "Боинга" в Иране. По материалам: Гончаренко/ Telegram /