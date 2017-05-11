Депутат Ирпеня установил новый рекорд, задекларировав 586 квартир

Депутат Ирпенского совета Игорь Оверко имеет в собственности 186 квартир общей площадью больше, чем футбольное поле стадиона "Олимпийский", сообщает Общественное движение "Честно"

Представитель партии "Нові обличчя" утверждает, что квартир больше - 191. За год он заработал лишь около 20 тысяч гривен. Он в прошлом году прекратил право собственности на 400 квартир. А доход от продажи недвижимости составил свыше 50 млн грн. Кроме квартир, в Оверкова 4 жилых дома, 18 земельных участков и более 16 млн грн сбережений. Об этом свидетельствует декларация политика на сайте НАПК, которую проанализировал.

Как и руководитель его партии - Владимир Карплюк, который декларировал ранее 67 квартир и был до недавнего времени по этому показателю рекордсменом Украины, Оверко подчеркивает, что все задекларировал якобы честно. Однако, Карплюк почему-то забыл указать свой строительный бизнес в Польше, информацию о котором нашли и обнародовали журналисты.

"Я точно знаю количество квартир, которые задекларировал. Их 191. Все квартиры я зарегистрировал на свое имя, в дальнейшем я их собираюсь продавать, поскольку это определено законом: я иду к нотариусу, мы делаем все необходимое... Это не является схемой уклонения от уплаты налогов - прим. ред.), я легализовал все квартиры с целью оплатить все, что должен уплатить государству, не надо думать, что я что-то скрываю. Я плачу все налоги государству. Если вы посмотрите в мою декларацию, то вы увидите, что я лишь в четвертом квартале 2016 года заплатил в государство более 12 млн гривен. Я принял такое решение честно задекларировать все квартиры, поэтому все квартир у меня задекларированы", - сказал он.

На самом деле автоматический подсчет квартир в декларации, который проверяли и вручную, свидетельствует, что Оверко не задекларировал 191 квартиру, а 186. Эта недвижимость расположена в Ирпене, там, где Оверко ведет строительство и имеет право голоса на сессиях совета. Общая их площадь - 7888,1 кв. м - это больше, чем площадь футбольного поля стадиона "Олимпийский".

Юрист Юрий Брыкайло, который специализируется именно на земельных вопросах, говорит, что оформление квартир на застройщика может быть связано с уклонением от уплаты налогов:

"Надо смотреть договоры, по какой цене продаются эти квартиры. Также он должен был указать стоимость квартир на момент оформления и на момент продажи. Если цена на квартиры в декларации не указана, не проблема заключить договор на продажу квартиры за 10% от ее реальной стоимости, уплатить с этих средств 8,5% налога, а остальные 90% получить наличными. В этом может быть экономия".

Отмечается, что Оверко в 2016 году продал 400 квартир, о чем сообщил в разделе "расходы и сделки". Однако, депутат не указал стоимость одной из них в этом разделе.

Если грубо взять сумму, которую задекларировал Оверко как доход от отчуждения всего недвижимого имущества (то есть и квартиры, и земли, и домов), а это почти 52 млн грн, и поделить ее всю хотя бы на 400 проданных депутатом квартир - примерная стоимость одной квартиры под Киевом составит 130 тыс. грн, что по курсу Нацбанка составляет менее 5 тысяч долларов. Очевидно, что стоимость квартир значительно занижена и таки могла состояться минимализация налогообложения.

Напомним, мэр Ирпеня Владимир Карплюк владеет 17 земучастками, 3 домами, 3 квартирами в Польше и 7 в Украине.