Депутат из "Батькивщины" Дубиль третий раз не пришел на допрос в ГБР

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований, куда его вызывали в качестве свидетеля, сообщили в ГБР. Это уже третий раз, когда Дубиль не явился на допрос.

"Дубиль был вызван на допрос в понедельник на 10 утра. По состоянию на это время он не явился", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР в 11:50 понедельника.

Дубиль не явился на допросы в Бюро 28 февраля и 4 марта.

Ранее глава Генпрокуратуры Юрий Луценко заявил о том, что ГБР вызывает на допрос народного депутата из "Батькивщины", отметив, что тот может прийти только по собственному желанию, поскольку имеет депутатскую неприкосновенность.

Луценко сказал, что именно Дубиль координировал и организовывал оплату технологов, организовавших "сетку" для выборов, которая финансировалась не из избирательного фонда. По его утверждению, суммы финансирования составляют "сотни миллионов".

Напомним, что 21 февраля СБУ и ГБР провели более 50 обысков у сотрудников избирательных штабов кандидата в президенты Юлии Тимошенко в нескольких областях. У них изъяли личные вещи, агитпродукцию и крупные денежные суммы. По данным СБУ, организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды" является один из народных депутатов.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала все обвинения со стороны СБУ "бредом", и отвергла причастность ее штаба и членов партии к любой схеме фальсификаций. По материалам: Интерфакс-Украина