Депутат Лерос увечері сам прийде до СБУ за повісткою - адвокат

Адвокат народного депутата від "Слуги народу" Гео Лерос Масі Найєм разом зі своїм підзахисним увечері 1 квітня прибудуть до офісу СБУ за повісткою.

Про це адвокат повідомив у Facebook.

Зокрема, Найєм зазначив, що за місцем реєстрації народного депутата Лероса у середу дійсно прийшли співробітники СБУ з метою, за його словами, вручити три повістки на допит на різні дати, починаючи із 3 квітня 2020 року.

Оскільки, як пояснив адвокат, за тією адресою ні він, ні депутат прибути не зможуть, "то домовились, що увечері ми прийдемо самі до СБУ щоб отримати повістки".

Як повідомлялося, у середу, 1 квітня, депутат Лерос, який опублікував "плівки Єрмака", заявив, що до нього приїхали співробітники СБУ вручати повістку, однак його в цей час не було вдома.

Згодом в СБУ підтвердили інформацію про візит до Лероса для вручення повістки і додали, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання депутатом Леросом спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака.

Лерос 29 березня опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками питання нібито призначення на державні посади.

У свою чергу Андрій Єрмак заявив, що подав заяви до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань у зв'язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом Єрмаком.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

У свою чергу ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Брат голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Денис Єрмак визнав, що це саме він на скандальних "плівках Лероса", але вважає це спецоперацією з дискредитації керівника Офісу Президента.