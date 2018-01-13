Депутат Одесского облсовета, которого якобы подозревают в попытке дать взятку сотруднику НАБУ, отрицает обвинения

Депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, которому правоохранители якобы сообщили о подозрении за предложение взятки в $500 тыс. сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины, отрицает обвинения и обещает вскоре добровольно прийти в НАБУ.

"Информация, которая появилась в некоторых СМИ с подачи НАБУ в том, что я якобы причастен к предложению взятки 500 тыс. долл. за решение каких-то вопросов, связанных с "Краяном", является выдумкой, провокацией. Это ни что иное как мыльный пузырь, который не имеет под собой реальных оснований", - написал депутат на своей странице в соцсети Фейсбук.

Также, по его словам, не соответствует действительности информация о том, что ему сообщили о подозрении.

"Обо всем происходящем я узнал из СМИ. Подозрение мне никто не вручал. В ближайшее время я вернусь в Киев и сам приду в НАБУ, и хочу получить от них вразумительные пояснения относительно распространенной лжи. Если у них будут ко мне вопросы, я отвечу на каждый из них. Если будет необходимость я готов отстоять свою правоту в честных и прозрачных судебных процессах", - написал депутат.

Также он подчеркнул, что не соответствует действительности информация о том, что он является выгодополучателем коммерческих сделок, упоминаемых в сообщениях правоохранительных органов.

Как сообщалось, 12 января 2018 года Генеральная прокуратура Украины совместно с НАБУ уведомила о подозрении депутата Одесского облсовета и его сообщника за предложение дать взятку в размере $500 тыс. сотруднику НАБУ. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, сейчас "принимаются меры по установлению местонахождения подозреваемых", проводятся обыски по месту их регистрации и возможного местонахождения, поскольку они "уклоняются от следствия".

По информации правоохранителей, депутат облсовета намеревался дать взятку представителю НАБУ за снятие ареста со счетов субъекта хоздеятельности (бенефициаром которого является депутат Одесского облсовета) в сумме 185 млн грн и избежания конфискации арестованных средств.

В свою очередь, как уточнили в НАБУ, взятка сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов ООО, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладением средств бюджета города Одесса. "Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам... Напоминаем, упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года был продан за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела Одесская мэрия уже за 185 млн грн", - сказано в сообщении Нацбюро.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение должностному лицу, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды).

В сообщениях Генпрокуратуры и НАБУ не называлась фамилия депутата облсовета, которому сообщено о подозрении, однако по информации интернет- издания Insider, речь идет о депутате Одесского облсовета Олеге Бабенко, которому удалось убежать от спецназа, пытавшегося его задержать.