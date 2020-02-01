Депутат від "Слуги народу" порадив пенсіонерці продати собаку, аби заплатити за комуналку

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку, аби сплатити борг за комуналку.

Про це він сказав в ефірі програми "Голос народу" на телеканалі "112", пише Главком.

На запитання жінки, як прожити, якщо вся пенсія йде на оплату комуналки, Брагар заявив:

"Якщо собака у дворі елітної породи, вона може її продати в будь-який момент і спокійно заплатити".

Нагадаємо, Євген Брагар заявив, що звернеться в поліцію через дії волонтерок Ярини Чорногуз та Анастасії Конфедерат, які вимагали від водія автобуса "Луцьк - Київ" вимкнути російський серіал.

Нагадаємо, інцидент трапився у ніч на 27 січня, коли волонтерки поверталися з Луцька до Києва з похорону загиблого на Донбасі бійця 10-ї гірсько- штурмової бригади Миколи Сорочука.