Депутат Юрченко заявляє, що кримінальна справа проти нього потрібна "сміттєвій мафії"

Народний депутат Олександр Юрченко стверджує, що не вчиняв жодного злочину, в яких його підозрюють і звинуватив працівників Національного антикорупційного бюро в численних порушеннях у ході слідства.

Як передає Укрінформ, про це Юрченко заявив у відеозверненні, яке оприлюднив у Фейсбуці.

"Шановні українці! У зв'язку з розповсюдженою проти мене неправдивою інформацією, я повідомляю: я не вчиняв жодного злочину, жодної неправомірної вигоди я не отримував, ні в кого нічого не вимагав та не спонукав нікого до надання мені грошових коштів. Вивчивши повідомлення про підозру та матеріали досудового розслідування, я стверджую, що не маю жодного відношення до інкримінованих мені злочинів", - сказав депутат.

За його словами, "це підтверджується багатогодинними обшуками, які проходили в усіх приміщеннях, які можна прив'язати як до мого приватного життя, так і до депутатської діяльності".

"Обшуки проходили з численною кількістю порушень, вони робилися працівниками НАБУ і під час них не було знайдено нічого, що можна було б використати у кримінальних справах. Натомість, ознаки злочину вбачаються безпосередньо в діях сами працівників НАБУ", - заявляє Юрченко.

Як вважає депутат, кримінальна справа проти нього, потрібна "сміттєвій мафії".

"Кому це потрібно? Сміттєва мафія та упаковщики, які отримують мільйони доларів від того, що в Україні не функціонує законодавча база, яка б регулювала поводження з відходами, декілька скликань не дають українському парламенту прийняти профільні закони. І ось сьогодні, коли ми з доопрацьованим законопроєктом вийшли на друге читання, сміттєва мафія почала робити все для того, щоб не допустити, щоб в Україні працювала та законодавча база, яка функціонує в усьому цивілізованому світі", - сказав Юрченко.

Депутат також запевнив, що не перешкоджатиме всебічному, прозорому та об'єктивному досудовому розслідуванню і доведе свою непричетність до інкримінованих правопорушень.

Як повідомляв Укрінформ, за народного депутата Олександра Юрченка 24 вересня внесли заставу у розмірі 3,1 млн грн, і він вийшов із СІЗО.

21 вересня ВАКС ухвалив узяти під варту народного депутата Юрченка у залі суду із можливістю внесення застави у розмірі понад 3,1 млн грн.

13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами".

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику депутата Юрченка Івану Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру народному депутату Юрченку.