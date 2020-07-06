Депутати зі "Слуги народу" ініціюють відставку міністра інфраструктури Криклія

Народні депутати збирають підписи під проектом постанови про звільнення міністра інфраструктури України Владислава Криклія, повідомив народний депутат Олександр Куницький (фракція "Слуга народу").

Фото проекту постанови про звільнення міністра з підписами народних депутатів Куницький оприлюднив у Facebook у понеділок.

"Владислав Криклій... не в курсі, що існує схема з монопольної сертифікації ГБО", - написав Куницький у Facebook.

Депутат також оприлюднив у YouTube відео, де він разом із колегою з фракції Олександром Дубінським розповідає Криклію про наявні схеми, звинувачує міністра в тому, що він ці схеми покриває і пропонує "доки не пізно, піти у відставку".