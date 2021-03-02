Депутати збирають на четвер позачергову сесію, щоб звільнити Ситника

У Верховній Раді почали збір підписів на проведення позачергової сесії парламенту, на якій планується поставити на голосування питання про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує "ДС".

"Народні депутати почали збір підписів на проведення позачергової сесії для звільнення Ситника", - написав Шабунін.

За його словами процес координує народний депутат фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук - саме він нібито отримав у спікера підписні листи.

"Робити таке під час візиту в Україну президента Європейської Ради - це свідомо руйнувати стосунки України з ЄС. До речі, якраз завтра президент ЄР Шарль Мішель зустрічається з Ситником, а вже у четвер Рада зноситиме останнього з політичних мотивів", - сказав директор ЦПК.

Шабунін вважає, що без відома президента Володимира Зеленського позачергова сесія, і таке голосування - неможливі.

"Депутатам брешуть, що Західні союзники та МВФ все це погодили. Не погоджували. І не могли погодити, бо це пряме порушення, наприклад, підписаного Зеленським Меморандуму з МВФ. Зато Татарова Зеленський відмазав від криміналу і продовжує на посаді тримати", - додав він.

Нагадаємо, до Верховної Ради 15 лютого 2021 року внесли законопроєкт про Національне антикорупційне бюро, який дозволить звільнити його директора Артема Ситника. У Національному антикорупційному бюро заявили, буцімто проєкт закону авторства Кабінету міністрів відкриває можливості для повного перезавантаження інституту і позбавлення його інституційної незалежності.