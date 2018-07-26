Депутаты горсовета уволили мэра Черновцов

Горсовет г. Черновцы отправил в отставку городского главу Алексея Каспрука. За решение голосовали 29 депутатов, что составляет более двух третей от депутатского состава, сообщает Укринформ.

"Всего участие в тайном голосовании приняли 30 депутатов. 29 депутатов проголосовали "за", 0 - против, 1 бюллетень признан недействительным", - заявил председатель счетной комиссии. 13 бюллетеней остались неиспользованными. Вся фракция БПП "Солидарность", а также несколько других депутатов отказались участвовать в голосовании.

Отправленный в отставку мэр Черновцов Алексей Каспрук с трибуны сессии заявил, что считает данное решение незаконным и собирается ждать судебного решения о восстановлении его в должности. В партии "Народный Фронт" заявили, что в случае отставки Каспрука, они инициируют рассмотрение вопроса о роспуске Черновицкого горсовета в первые дни работы девятой сессии Верховной Рады.

Обязанности Черновицкого городского головы до назначения внеочередных выборов будет выполнять секретарь горсовета Василий Продан.

Каспрук в 2014 году был избран мэром в первый раз. В ноябре 2015 года - был переизбран на второй срок. Его отец Павел Каспрук возглавлял Черновицкий горсовет в 1985-1991 годах.

Отметим, ранее городской голова Ирпеня Киевской области Владимир Карплюк заявил, что с августа уходит в отставку.

По материалам: Укринформ