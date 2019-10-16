Депутаты Харьковского горсовета поддержали Зеленского и "формулу Штайнмайера"

Депутаты Харьковского горсовета поддержали обращение к Владимиру Зеленскому по "формуле Штайнмайера". Документ не обсуждался на комиссиях, депутаты не читали его до сессии.

Перед началом сессии депутаты Харьковского горсовета поддержали обращение, в котором выразили поддержку Владимиру Зеленскому в так называемой "формуле Штайнмайера". Документ зачитал мэр Геннадий Кернес.

"Наше обращение обусловлено обострением в стране. Во многих городах были проведены акции "Нет капитуляции". Много организаций обратились и начали пугать третьим Майданом. Они снова хотят делить украинцев, вводят их в обман. Они стремятся к войне, чтобы снова делить украинцев на патриотов и "зрадників" или "сепаратистов". Горсовет заявляет: Харьков пережил тяжелую весну 2014 года и остался под украинским флагом. Харьков помогал бойцам на передовой, обеспечивал АТО и ООС тяжелой техникой, Харьков похоронил многих сыновей и дочерей. Мы знаем цену этой войны. Но в последние месяцы мы почувствовали надежду на мир. Президент и его команда добились улучшения ситуации на передовой. Во время марафона Зеленский заявил, что он победил благодаря тому, что обещал стать президентом мира. Мы поддерживаем и считаем формулу единственным путем к окончанию войны и прекращению огня. Контроль на украинской границе защитит от дальнейшего противостояния на Востоке и обеспечит проведение выборов под прицелом ОБСЕ и вернет Украине неконтролируемые территории. Мы понимаем, какое давление осуществляют те, кто зарабатывают на войне. Горсовет призывает коллег поддержать усилия Зеленского в его деятельности на пути возвращения мира, а те горсоветы, кто принял решение о недопущении, отозвать эти документы. И воздержаться от акций "Ні капітуляції". Отказ от формулы лишит президента поддержки мировых лидеров. Владимир Зеленский, Харьковский горсовет поддерживает все ваши усилия. Мы будем воплощать в жизнь все ваши начинания по мирному урегулированию", - зачитал Кернес.

Слово взял депутат Тарас Ситенко (фракция "Самопоміч"). Он назвал две причины, по которым нельзя голосовать за этот документ.

"Звісно, ніхто не готувався до цього, бо звернення не обговорювалось на комісіях. Воно, я так розумію, народилося вночі. Ми не були ознайомлені і будемо голосувати проти. По-друге, очевидним недоліком перших 100 днів президента була недокомунікація. Ніхто чітко не розказав, чому приймається ця формула. І сьогодні ми підемо по тих же граблях - голосувати за те, що написано на папірці", заявил глава фракции "Самопоміч" Тарас Ситенко.

Большинство Кернеса поддержало обращение. За - 53, против - 12, воздержались - 2 человека. Несмотря на регламентные нарушения, городской голова сразу же подписал обращение.

KharkivToday

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