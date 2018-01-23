Депутаты хотят отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение

Депутаты Верховной Рады хотят легализовать сокрытие дорогостоящего имущества. Для этого в парламенте зарегистрирован законопроект No7499, которым предлагается освободить чиновников от ответственности за приобретение или передачу другим лицам состояний, происхождение которых он не может объяснить. Документ предусматривает, что чиновников можно будет привлекать к ответственности только в случае, если имущество приобретено незаконно.

Авторами законопроекта No7499 являются народные депутаты Владислав Данилин и Александр Кирш (Народный Фронт), Геннадий Чекита и Андрей Шинькович (БПП). Свою позицию депутаты объясняют тем, что статья 368-2 УК украины "Незаконное обогащение" не отвечает требованиям Конституции Украины.

"Действующая редакция статьи 368-2 УК Украины нарушает конституционное право на презумпцию невиновности. Во-первых, оно предусматривает, что обязанность доказывания вины лица в совершении преступления лежит на стороне обвинения. При этом данная обязанность предполагает не только приведение доказательств вины лица, но и опровержение доводов его невиновности. Во-вторых, ни в коем случае такая обязанность не может возлагаться на обвиненную личность - "никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления". В-третьих, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суд", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, уверенны в Центре противодействия коррупции, депутаты пытаются "убить" уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение. В случае если законопроект No7499 примут, чиновников будет очень сложно привлечь к ответственности за это.

"Сейчас чиновника ждет наказание от двух до десяти лет лишения свободы за приобретение, например, автомобиля, стоимость которого не соответствует официальным доходам его семьи. В этом и заключается преступление незаконного обогащения. Вместо этого законопроект предлагает установить ответственность чиновника исключительно за незаконное приобретение имущества - например, без должного соглашения или доверенностей от собственников имущества. Таким образом, приобретение государственными служащими чиновниками автомобилей и квартир, которые стоят в сотни раз больше его официального заработка, если это сделано официально, скажем в автосалоне - не подлежит уголовной ответственности, если законопроект будет принят парламентом", - объясняет руководитель юридического отдела ЦПК Елена Щербан.

Кроме того, законопроект фактически легализует сокрытие коррупционного имущества, оформленного на третьих лиц. Поскольку, по нынешнему законодательству, чиновники могут понести ответственность даже в том случае, если он будет фактическим владельцем имущества, записанного на родственников.

Если же в Раде проголосуют за законопроект No7499, то чиновники смогут скрывать дорогостоящие имущество и его станет невозмжно конфисковать. Таким образом, законопроект No7499 полностью уничтожает ответственность за незаконное обогащение.

Антикоррупционеры отмечают, что криминализация незаконного обогащения должна была обеспечить быструю идентификацию и наказание коррупционеров. Однако в Раде пытаются сделать все наоборот.

"Принятие этого законопроекта приведет к закрытию сотен громких уголовных дел. Например, будет закрыто производство против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, который по версии следствия скрывает ценное имущество и элитный дом через фиктивный развод. Дело народного депутата Евгения Дейдея, стоимость нового имущества которого в 4 раза превышает доходы его семьи за его работу депутатом. Вынуждены будут закрыть и производство против главы Государственной аудиторской службы Лилии Гавриловой, необъяснимое имущество которой стоит почти 10 миллионов гривен. Во всех этих случаях чиновники больше не будут отвечать на вопросы происхождения средств и смогут защититься от ответственности, просто законно оформив приобретение", - говорится в заявлении ГПК.

Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году согласно требованию Европейского союза. Это было одним из требований ЕС для предоставления Украине безвиза, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленного меморандумом.

InfoResist.org

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