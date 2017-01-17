Депутаты не решились повысить собственные зарплаты

Депутаты провалили голосование по бюджету Верховной Рады из-за дискуссии о собственных зарплатах и непрозрачности расходов

Депутаты не одобрили бюджет Верховной Рады на 2017 год из-за дискуссии о собственных зарплатах и тратах аппарата. За постановление "О финансовом обеспечении Верховной Рады" проголосовали всего 149 депутатов.

Депутатам предлагали повысить собственные зарплаты. Согласно новым ставкам, глава парламента мог получать 20 прожиточных минимумов, первый замглавы - 19,2 минимумов, замглавы - 18,7.

Глава комитета Верховной Рады, Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, руководитель депутатской фракции (депутатской группы) - 18 минимумов.

Первый заместитель, заместитель главы комитета, Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, секретарь комитета, заместитель руководителя депутатской фракции (депутатской группы) - 17 минимумов.

Глава подкомитета комитета Верховной Рады - 16,5 минимумов. Член комитета - 16,2.

По словам нардепа Павла Пинзеника, основной бюджетный документ Верховной Рады последний раз утверждали в 2013 году.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий назвал ключевым моментом само наличие финансового документа. Поскольку уже который год как финансирование парламента ведется в ручном режиме - постановлениями главы парламента.

Парубий предложил увеличить зарплаты народным депутатам до 15 прожиточных минимум, а не до 20, как предлагалось. А освобожденные средства пустить на фонд зарплат помощников народных депутатов, увеличив им зарплаты на 8 тыс. грн.

"Блок Петра Порошенко" поддержал необходимость голосовать за бюджет, поскольку он регулирует зарплаты не только депутатов, но и аппарата.

Фракция "Самопомощь" раскритиковала скромное обоснование расходной часть бюджета парламента. По мнению нардепа Елены Сотник, документ состоит из двух страниц, в которых нет информации, "как и в каком порядке потратят бюджетные деньги".

В результате депутаты провалили все голосования по бюджету, в том числе вариант утвердить бюджет Верховной Рады без изменений зарплат депутатов.