Депутаты не захотели заняться медреформой и кибербезопасностью

Верховная Рада отказалась продлевать работу еще на два часа, до 22:00, чтобы принять еще несколько структурных реформ. Эту идею поддержали только 163 депутата при 226 необходимых, передает корреспондент LIGA.net.

Перед этим спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил народным депутатам определиться, какую из реформ они еще примут сегодня - медицинскую, образования или кибербезопасности. Рейтинговое голосование в парламенте показало, что большинство депутатов хотят рассматривать реформу кибербезопасности с небольшим количеством поправок - 180, медицинскую реформу, к которой подано 700 поправок, поддержали 173 депутата, а образования (около тысячи поправок) - 176.

Мнения народных депутатов по поводу возможности голосования сегодня за одну из реформ разделились: часть депутатов, ссылаясь на регламент и большое количество поправок, предлагали перенести рассмотрение на пятницу или иное время.

Другие требовали продолжить рассмотрение сегодня до полного принятия всех законов.

Представителей фракций коалиции такой подход Парубия возмутил, и депутат от БПП Владимир Арьев, и лидер фракции Народного фронта Максим Бурбак заявили, что рассмотреть необходимо все три реформы. "Спать никто не ляжет, пока не рассмотрим все реформы", - заявил Бурбак.

Однако сессионный зал эти предложения не поддержал, и Парубий закрыл вечернее пленарное заседание парламента.

Завтра депутаты в последний раз соберутся перед каникулами в зале Рады, но этот день традиционно посвящен часу вопросов к правительству и запросам депутатов.

Сегодня Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина и дала добро на его задержание и арест, а также одобрила в первом чтении правительственный проект пенсионной реформы.