Депутаты никогда не жалуются в регламентный комитет на драки, - Пинзенык

За всю историю драк никто из депутатов не обращался в регламентный комитет, свои отношения выясняют без посторонних лиц

Об этом, как передает "ДС", сообщил глава соответствующего комитета Павел Пинзенык в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Если стороны конфликта не нашли взаимопонимания, виновного в этой конфликтной ситуации, рекомендовать ВР лишить участия в пленарных заседаниях, наверное количество заседаний до 5. Пока ни один из участников в регламентный комитет не обращался, ни Мельничук, ни Лещенко, если обратятся, будем слушать. За всю историю драк никто не обращался в регламентный комитет, они свои отношения выясняют без посторонних лиц", - сказал Пинзенык.

Напомним, сегодня во время утреннего пленарного заседания ВР в очередной раз подрались нардепы. Сначала было неясно, кто напал на Сергея Лещенко, озвучивали вариант, что это Олег Барна, однако потом оказалось, что тот только разнимал Ивана Мельничука и Сергея Лещенко.

По словам пострадавшего, потасовка началась из-за того, что Иван Мельничук и некоторые другие депутаты подошли к Сергею Лещенко выяснить отношения из- за его поста на Facebook о том, что некоторые из БПП специально не посещают антикоррупционный комитет.

Со своей стороны, спикер ВР Андрей Парубий обратился к регламентному комитету с просьбой предложить санкции в результате драки депутатов. Он назвал такое поведение неприемлемым и отметил, что это дискредитирует украинский парламент.