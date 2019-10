Депутаты от "Слуги народа" подали поправки к законопроекту о столице

Депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" Виталий Безгин и Андрей Клочко подали поправки в законопроект No 2143-3 о внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве". Об этом Безгин сообщил на своей странице в Facebook.

По словам депутата, всего в законопроект было внесено 130 поправок.

"Продолжаю настаивать, что концептуально законопроект правильный и имеет большое количество крайне интересных инициатив, которые можно в перспективе имплементировать в другое законодательство. Но есть те вещи, которые стоит из него убрать, потому что они несут определенные риски", - написал Безгин.

Так, по мнению народного избранника, законопроект о столице должен регулировать исключительно систему управления в городе. Все остальные пункты, например, вопросы благоустройства, нужно вносить в другие законопроекты.

"Крайне опасно достаточно широко толковать особенности местного самоуправления для Киева и создавать такой прецедент. Думаю, не стоит объяснять почему. Районные советы должны быть восстановлены с выписанными полномочиями, но без каких-либо опций по их необразованию. Фиксировать количество районов в данном законе нелогично, учитывая, что страну ожидают изменения административно-территориального устройства и соответствующий закон, - написал Безгин.

Также он считает, что не стоит прописывать в законопроекте о столице особую избирательную систему. Такой пункт было бы уместно предлагать в изменениях в закон "О местных выборах".

"Более подробно выписали функционал префектов, с учетом предложений экспертов и европейских партнеров. Немного смягчили, хотя я сам раньше выступал за максимально жесткую форму", - добавил депутат.

Напомним, 13 сентября в Верховную Раду Украины внесли законопроект о столице No 2143. Депутаты рассказали, что он изменит для киевлян. Позже депутаты партий "Европейская солидарность", "Батьківщина" и группы "За майбутнє" внесли в парламент законопроект No 2143-1. Затем депутаты от фракции "Голос" внесли проект закона No 2143-2, а от "Слуги народа" - законопроект No 2143-3.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 1 октября рассмотрел основной законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" No 2143 и три альтернативных - No 2143-1, No 2143-2 и No 2143-3.

В итоге глава комитета Андрей Клочко рекомендовал принять за основу законопроект No 2143-3, который подали депутаты от "Слуги народа" во главе с Александром Ткаченко. При этом комитет рекомендовал Верховной Раде отклонить основной законопроект No 2143 также от "Слуги народа" и альтернативные - No 2143-1 и No 2143-2.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что законопроект о столице будет направлен против киевлян. Также он напомнил, что проект закона No 2143-3 был одобрен профильным комитетом без общественного обсуждения и без выводов Венецианской комиссии.

В четверг, 3 октября, Верховная Рада проголосовала за принятие за основу законопроекта No 2143-3 о внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве". Позже в ВР объяснили, в чем, согласно законопроекту, будут заключаться полномочия мэра Киева и главы КГГА.

Перед вторым чтением законопроекта депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин предложил жителям столицы внести свои правки в текст законопроекта о столице.

