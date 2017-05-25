Депутаты отправили на доработку закон о кибербезопасности

В четверг, 24 мая, депутаты Верховной Рады отправили на повторное второе чтение законопроект No2126а "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Отмечается, что во втором чтении документ набрал 186 голосов, а 236 депутатов проголосовали за его доработку.

"Целью проекта закона является создание национальной системы кибербезопасности как совокупности политических, социальных, экономических и информационных отношений наряду с организационно-административными и технико-технологическими мерами путем комплексного подхода в тесном взаимодействии государственного и частного секторов и гражданского общества", - отмечают авторы проекта закона.

Кроме того закон дает определение понятий "кибербезопасность" и "киберзащита", разграничены объекты кибербезопасности и киберзащиты. Также, определяется понятие "критически важные объекты инфраструктуры", в том числе, определены основные критерии отнесения предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, перечня таких объектов.

Как сообщал NewsOne, СБУ занялась разработкой механизма по блокировке интернет-ресурсов, которые распространяют антиукраинские призывы.

NewsOne

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