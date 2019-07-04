Депутаты партии Порошенко встретились с главой КСУ

Народный депутат Украины, кандидат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар вместе с другими депутатами встретилась с главой Конституционного суда Украины (КСУ) перед началом судебного заседания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Ключевая задача - это отменить закон о люстрации до 21 июля. Потому что с 22 июля Конституционный суд уходит в отпуск. А после выборов будет формироваться правительство. И очевидно в правительство хотят попасть люстрированные по состоянию на сейчас чиновники еще времен Януковича. Эти люди хотят прилететь из Москвы в Украину, они хотят занять здесь ключевые должности в государстве. Надо понимать, что тогда Москва фактически вернется в украинскую власть, и это будет гибридный захват украинской власти", - подчеркнула Сюмар.

Она также сообщила, что по состоянию на сегодня не ожидается окончательное решение по этому вопросу, и это является тактической победой активистов, которые собрались под стенами Конституционного суда.

"Председатель Конституционного суда сообщила, что сегодня отсутствуют несколько судей, и это означает, что рассмотрение этих дел будет промежуточным. То есть окончательного решения сегодня Конституционный суд, по крайней мере, не намерен принимать. Я думаю, что это результат активного общественного давления и это очень существенно. Поэтому сегодня это маленькая тактическая победа. Но, конечно, надо быть бдительными, надо быть здесь, чтобы это было лишь промежуточное заседание. Чтобы окончательное решение было принято в пользу того, чтобы закон о люстрации был сохранен", - убеждена Сюмар.

