Депутаты призвали создать штаб по поиску Гончаренко

Парубий поддержал требование руководителя фракции БПП и попросил оформить его как обращение от председателя Верховной Рады.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив призвали правоохранительные органы задействовать все необходимые меры в ситуации с похищением заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко. В частности предлагается создать специальный штаб."Я хотел бы обратиться к руководству правоохранительных органов о безотлагательном создании специального штаб по такой кризисной ситуации", - заявил Грынив.

В свою очередь, Парубий поддержал данное требование.

"Считаю, правоохранительные органы должны немедленно предпринять все необходимые меры, чтобы эта ситуация была решена. И прошу это оформить как обращение от председателя Верховной Рады, от парламента", - сказал он.

Ранее стало изветсно, что Алексей Гончаренко был похищен в Одессе. На текущий момент задействованы все поисковые группы, идет спецоперация.