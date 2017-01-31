Депутаты Рады обратились к парламентам мира: остановите Россию

В связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку глава Верховной Рады Андрей Парубий и ряд народных депутатов обратились с открытым письмом к парламентариям мира. Об этом спикер парламента написал на своей странице в Facebook.

Обращение также подписали депутаты Анна Гопко, Ирина Геращенко, Мария Ионова, Игорь Гринив, Максим Бурбак.

Депутаты описали события последних дней в районе Авдеевки и призвали своих коллег-парламентариев сделать все необходимое для того, чтобы "заставить Россию немедленно прекратить огонь и дестабилизацию ситуации в Донбассе, обеспечив выполнение режима прекращения огня, что позволит начать ремонтные работы".

В обращении говорится, что кризис в Авдеевке продемонстрировал необходимость увеличения присутствия международных организаций, обеспечивающих мониторинг ситуации, а также немедленного развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ.

"Преступление, совершенное российско-террористическими войсками против мирного населения в Авдеевке, еще раз показало, что только ужесточение санкций против Российской Федерации и международная консолидация усилий способны остановить эскалацию событий на фронте", - сказано в тексте.

Украинские депутаты просят своих коллег использовать все имеющиеся механизмы правительственной и межпарламентской дипломатии, чтобы усилить давление на официальный Кремль.

"Будем благодарны, если руководство ваших парламентов публично призовет российские власти к неукоснительному выполнению всех международных обязательств и прекращению сознательного обострения безопасности и гуманитарной ситуации в Донбассе", - говорится в обращении.

30 и 31 января гибридные войска РФ из ствольной артиллерии и РСЗО Град нанесли удары по Авдеевке, находящейся под контролем ВСУ. В результате город остался без тепла, электричества и воды. На грани остановки крупнейший завод города - коксохим. Город под угрозой социально-экономической катастрофы. Российские генералы в СЦКК блокируют прекращение огня в районе. В результате ремонтные бригады не могут приступить к работе. Тяжелые бои продолжаются далеко на окраинах.

Страны-участники ОБСЕ призвали РФ поддерживать режим прекращения огня в Донбассе и выполнить минские договоренности.

Президент Петр Порошенко поручил заместителю главы АП Константину Елисееву немедленно вынести вопрос Авдеевки на рассмотрение Совбеза ООН.