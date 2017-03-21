Депутаты так и не смогли сформировать Счетную палату

Во вторник, 21 марта, после начала заседания Верховной Рады спикер Андрей Парубий сразу сообщил, что вопрос назначения членов Счетной палаты Украины сегодня в парламенте рассматривать не будут, поскольку нет общего мнения председателей фракций относительно этого. Об этом он сказал во время заседания парламента, который транслирует телеканал NewsOne.

"Было принято решение, чтобы вопрос Счетной палаты доработать, поскольку на заседании не пришли к общему мнению по поводу этого решения. Поэтому данный вопрос переносится на доработку, я отдельно соберу глав фракций для консультаций по этому вопросу", - сказал Парубий.