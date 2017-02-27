Der Spiegel: Ведомый

Спустя три года после бегства из Киева экс-президент Украины пытается придумать отговорки для своего политического провала, в которые, похоже, не верит уже и сам. Корреспондент Der Spiegel Кристиан Нееф побеседовал в Москве с Виктором Януковичем о саммите ЕС осенью 2013 года, на котором тот неожиданно отказался ставить свою подпись под Соглашением об ассоциации, о посредничестве европейских министров, стрельбе в центре города и его бегстве, а также о личной жизни (см. также Виктор Янукович: "Украина превратилась в дикую страну").

Многое, о чем рассказал Янукович, уже известно, что-то прояснилось только после этой беседы, пишет Нееф. Главной темой, ставшей лейтмотивом всей беседы с экс-президентом, стал вопрос, как мирный протест мог в одночасье превратиться в кровавые события, унесшие более ста жизней.

"Чем дольше с ним разговариваешь, тем отчетливее понимаешь: Янукович не уверен, он не в состоянии убедить самого себя. Он говорит медленно, растекается мыслью и уходит в малозначимые подробности, нередко теряя мысль. Когда он заходит в тупик, он начинает противоречить сам себе и пытается лавировать", - делится своими впечатлениями автор публикации.

"И неожиданно становится ясно, что Янукович был ведомым и он не справился с задачей. Янукович, по всей видимости, был не тем президентом, в котором нуждалась его страна", - говорится в статье.

Особенно ясно это становится тогда, когда Янукович рассказывает о событиях на Майдане, прежде всего в ночь на 30 ноября 2013 года. Почему спецподразделения атаковали участников мирной акции? Тогда были ранены около 80 человек. "Сначала экс-президент хочет перевести стрелки на "радикалов", которые якобы спровоцировали сотрудников правоохранительных органов. Затем он неожиданно начинает рассказывать об интригах в собственном окружении. О главе своей администрации, который под предлогом болезни не поехал с ним в Вильнюс, а остался плести интриги в Киеве и готовил вместе с олигархом Дмитрием Фирташем роспуск Майдана. Или о главе Совета национальной безопасности, который докладывал ему, что в городе все спокойно", - пишет журналист.

По словам экс-президента, многие тогда вели свою игру за его спиной, они воспользовались его нерешительностью, и на них лежит ответственность за эскалацию ситуации в Киеве. Больше всего внимания Янукович при этом уделяет описанию собственного побега - и с каждым разом рассказ, звучащий из его уст, обрастает новыми драматичными подробностями. По словам экс-президента, была поставлена задача ликвидировать его и его спутницу.

"Я никогда не отказывался от своей должности, - настаивает он, - я был на Украине, меня просто отрезали от СМИ, заблокировали и затем устроили охоту по всей стране".

Задумывался ли он всерьез о вводе в страну российских войск? Путин, говорит Янукович, не предлагал ему подобные вещи. Но, когда немецкий журналист напоминает ему о фотографии письма, в котором экс-президент обращается к России именно с этой просьбой, Янукович вынужден признать, что письмо - не фальсификация. "Но это не было указом о вводе войск - там было написано об их использовании. Я уже давно забыл об этом письме. Тем более, на тот момент у меня уже не было полномочий - меня их лишили. Смешно сегодня все это ворошить и обвинять меня в этом", - сказал Янукович.

Москва, замечает автор публикации, существование этого письма подтвердила.

"Лавирование, которым старательно занят Янукович, прямо-таки вызывает сочувствие. Может, он просто человек, который хочет все забыть? Когда разговор переходит на личные темы, участники беседы чувствуют заметное облегчение", - комментирует Нееф.

"Нет, с Путиным я встречался всего несколько раз. Я понимаю: мои проблемы - это не его уровень", - говорит Янукович. Затем он рассказывает о своих поездках по России, о том, что финансово его поддерживает старший сын. Младший погиб в 2015 году на озере Байкал. Со своей супругой, на которой женат уже 45 лет, он вместе не живет. Нынешняя его спутница - сестра его бывшей поварихи.



Кристиан Нееф