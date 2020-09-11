Деркач відповів на санкції США та погрожує показати нові "шокуючі викриття"

Колишній регіонал, народний депутат Верховної Ради Андрій Деркач назвав введені проти нього Мінфіном США санкції помстою і анонсував прес- конференцію про нібито нове розслідування корупції в Штатах.

"Помста представників Демокорапшн в особі Байдена, Кента і Квін. Помста - невід'ємна частина їх регулярної діяльності проти українських розслідувачів, журналістів, експертів, які розкривають все нові і нові схеми міжнародної корупції. Це помста і щодо мене, як представника команди розслідувачів", - написав депутат на своїй сторінці в Facebook ввечері 10 вересня.

Деркач заявляє, що на початку наступного тижня вийде на прес-конференцію з новими, "шокуючими фактами викриття" демокоррупціі ".

"Саме через витік інформації про майбутню прес-конференції, інформація про санкції вийшла саме сьогодні. "Демокоррупціонери" дуже бояться. Тому що кожне слово, яке буде мною озвучено, підкріплено цифрами, документами і цікавими записами. Відмовлятися від прес-конференції не стану: на кону - державна незалежність і суверенітет України ", - написав депутат.

Також Деркач натякнув, що, можливо, буде судитися з Мінфіном США.

У список санкцій разом з Деркачем потрапили громадяни Росії Артем Ліфшиц, Антон Андрєєв і Дарина Асланова, як співробітники "Агентства інтернет досліджень", відоме як "фабрика тролів", яка належить "кухареві Путіна" Пригожину. Росіян внесли в список за підтримку кріптовалютних рахунків "фабрики тролів", які використовуються для фінансування заходів, спрямованих розвивати операцій по всьому світу.

Скандал з "плівками Деркача" режисується не в Україні і завдає серйозної шкоди інтересам нашої країни.