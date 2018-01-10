Держали четыре часа: Саакашвили рассказал, о чем его спрашивали в СБУ

Глава политической партии "Рух новых сил", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утром в среду, 10 января, пришел на допрос в здание Главного следственного управления Службы безопасности Украины, передает РБК-Украина.

Известно, что на допросе Саакашвили провел четыре часа, на протяжении которых отвечал на вопросы правоохранителей.

"Они меня спрашивали, я им предоставлял политические объяснения, что означают мирные акции, как готовятся акции, каким образом люди оказались на акции, что это за люди", - поделился с журналистами Саакашвили.

Он также добавил, что будет продолжать свою политическую деятельность и уже, начиная с 11 января, будет собирать новых людей, которые войдут в его политическую силу в украинских областях.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили допросят по делу о попытке захвата Октябрьского дворца. Допрос должен был пройти в Печерском районном управлении Национальной полиции Киева 9 или 10 января.