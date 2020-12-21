Державну фіскальну службу очолив чиновник часів Януковича Мельник

Вадима Мельника призначено керівником Державної фіскальної служби.

Рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів ввечері в понеділок, 21 грудня. Про це повідомив у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді, народний депутат СН Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері на позачерговому засіданні Кабміну чиновники проголосували за призначення Мельника Вадима Івановича - головою Державної фіскальної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", - написав Мокан.

Мельник до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів і зборів.

У 2014 році він був заступником начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС, а пізніше - очолив це управління. Також у нього є звання полковника податкової міліції.