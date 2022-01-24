Держдеп дозволив виїхати з України дипломатам США та їхнім родинам

Державний департамент США дозволив своїм дипломатам покинути Україну, а їхнім сім'ям наказано було повернутись додому на тлі загрози російського вторгнення.

Про це повыдомляє Facebook-сторінка посольства США в Україні Американським дипломатам дозволили покинути Україну

Санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони хочуть; їхній виїзд не обов'язковий. Обов'язковий від'їзд для членів сімей вимагає, щоб сім'ї залишили країну, - повідомили у посольстві.

Статус цього розпорядження буде переглянуто протягом найближчих 30 днів.

Рішення було прийняте через особливе попередження на тлі загрози російського вторгнення до України та постійних зусиль Кремля з дестабілізації ситуації.

Представники дипломатичної місії також повідомили, що проводили консультації з приводу цього рішення з представниками української влади та координують свої дії з посольствами країн Альянсу та країн-партнерів у Києві.

Посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи. Рішення про від'їзд ніяк не вплине на нашу відданість пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї, - повідомили у дипвідомстві.

Окрім цього Держдеп не рекомендував своїм громадянам подорожувати до України та РФ.

Як сказав президент Байден, військові дії Росії можуть розпочатися будь - якої миті, і уряд Сполучених Штатів не зможе евакуювати американських громадян у такій непередбачуваній ситуації, - підкреслюють представники посольства. У США вже розробили плани у разі вторгнення РФ в Україну

На тлі загрози російського вторгнення в Україну у Вашингтоні розглядають можливість відправки до країн Балтії та Східної Європи тисяч військових, а також кораблів та авіації.

Зокрема представники Пентагону представили президенту США Джо Байдену декілька варіантів дій у разі збройної агресії РФ проти України.

Так, спочатку США можуть перекинути до країн Східної Європи до 5 тис військових з можливістю збільшити їхню кількість у 10 раз.

Мова може йти про сили протиповітряної оборони, артилерійські системи, інженерні війська та тилову підтримку.

Журналісти видання зазначають, що Байден вже на цьому тижні може ухвалити відповідне рішення.

Частина американського військового контингенту у такому разі буде перекинута зі США, а інша з країн Західної Європи.

Однак жоден з цих варіантів не передбачає відправку військових в Україну.

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