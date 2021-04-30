Держдеп про зміну керівництва "Нафтогазу": під загрозою економічний прогрес України

У Державному департаменті США стурбовані рішеннями Кабміну щодо звільнення Андрія Коболєва з "Нафтогазу" та призначення керівником компанії Юрія Вітренка. У Вашингтоні заявили, що економічний прогрес України опинився під загрозою.

Про це заявив прес-секретар Держдепу Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні.

За словами Прайса, дії Кабміну призвели до того, що з ради директорів низки державних підприємств були "вигнані шановані експерти".

"Цей прорахований крок з використанням процедурної лакуни привів до вигнання шанованих експертів з рад директорів низки належать державі підприємств. На жаль, ці дії - лише один приклад ігнорування світового досвіду, в результаті чого економічний прогрес України, за який довелося серйозно боротися, опинився під загрозою", - наголосив він.

У Держдепі додали, що США продовжують підтримувати Україну, але українське керівництво має зробити все, що від них залежить, для збереження реформ.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін ухвалив рішення про звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління "Нафтогазу".

У "Нафтогазі" не підтримали зміну керівництва компанії, назвавши рішення Кабміну поверненням до ручного управління.

Сьогодні компанію "Нафтогаз" офіційно очолив Юрій Вітренко - колишній в. о. міністра енергетики.