Держдеп США вимагає від окупантів у Криму звільнити Балуха

США наполягають на звільненні російською владою окупованого Криму політичного в'язня Володимира Балуха.

Про це написала у Twitter речниця Державного департаменту Хізер Науерт.

"Російська окупаційна влада в Криму мусить звільнити політичного в'язня Володимира Балуха, який голодує вже впродовж 43 днів (станом на 3 травня голодування триває 46-й день - ред.). Неприйнятно, що Росія ув'язнює громадянина України за вивішування українського прапора в Криму і відмовляє йому в медичному обслуговуванні", - наголосила речниця зовнішньополітичного відомства США.

Як відомо, Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня.

"Суд" в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень). Читайте також: Голодування Балуха у Криму триває вже 45 діб

Інша справа проти активіста порушена за заявою начальника ізолятора тимчасового утримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

Міністерство закордонних справ України вимагає негайно звільнити Балуха.