Держдума заперечила визнання ЛДНР у межах усієї території областей

Кремль не визнає ЛДНР у межах усієї території Донецької та Луганської областей.

Про це сказав голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із земляками Леонід Калашніков.

Спочатку російські ЗМІ приписали йому слова про визнання псевдореспублік у межах українських областей. Він назвав це фейком.

"Угода не уточнює кордонів. Не знаю, хто запустив цю качку, що ми визнаватимемо "ДНР і ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей. У угоді йдеться про конкретні речі в галузі дружби, співпраці, безпеки та взаємної допомоги. Все інше - це питання вже зовсім не для Росії, а, звичайно, "ДНР та ЛНР", - сказав Калашніков.

Учора вночі з'являлася інформація, що Росія офіційно направить на окуповані райони Донбасу війська. Неофіційно вони там перебувають із 2014 року.

Країна-агресор Російська Федерація визнала окуповані території Донецької та Луганської областей "незалежними республіками". Про це російський президент Володимир Путін заявив під час звернення до нації 21 лютого. Він також виклав власну версію історії за останні 105 років і повторив тезу російської пропаганди, що сучасна Україна "була створена більшовицькою Росією".