Держсекретар США Блінкен планує відвідати Україну наступного тижня, - CBS News

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну наступного тижня

Як інформує Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал CBS News.

"Держсекретар Блінкен повідомив нам, що наступного тижня відвідає Україну", - заявила ведуча телеканалу.

Заяву глава Держдепу зробив в інтерв'ю в програмі "60 хвилин".

Блінкен також зазначив, що США почали фіксувати відведення частини російських військ на кордоні з Україною.

"Ми бачили, що за останні кілька днів, очевидно, було ухвалено рішення відвести деякі війська. І ми бачимо, що деякі з них почали відходити", - повідомив держсекретар США.

Раніше телеканал CNN із посиланням на джерело в українському уряді повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена готується відправити Блінкена в Україну наступного місяця.

"Той факт, що адміністрація Байдена направить свого найбільш високопоставленого дипломата в Україну за кілька тижнів до потенційного саміту (між Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним. - Ред.), дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує східноєвропейську націю і цінує її як союзника", - повідомляв телеканал.

Влада США заявляла, що вважає неприйнятним нарощування чисельності російських військових поблизу кордону з Україною і розцінює це як ескалацію.

"Наша мета полягає в тому, щоб працювати з партнерами в Європі, щоб донести, що нарощування чисельності військ є неприйнятним, ця ескалація неприйнятна", - заявляла прессекретарка Білого дому Джейн Псакі, відповідаючи на прохання прокоментувати дані про відведення російських військ від кордону з Україною.

Вона додала, що не робитиме припущень щодо того, який сигнал посилає зовнішньому світу російське керівництво, відводячи військових від кордону.

Тим часом, американські військові 26 квітня заявляли, що поки не можуть визначити, чи буде Росія відводити від кордону з Україною раніше перекинуті туди війська.

"Поки зарано говорити про те, чи відводять вони всі свої війська", - наводить слова представника Пентагону Джона Кірбі агентство Bloomberg.

При цьому представник Пентагону зазначив, що, за даними Вашингтона, РФ дійсно вже відвела частину військ від кордону.