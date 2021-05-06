Держсекретар США Блінкен прибув до Києва

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва.

"Прибув до Києва з прагненням посилити партнерство між Україною і США. Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами тривалу російську агресію та наголосити на необхідності дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ", - написав Блінкен у своєму Twitter у ніч на четвер.

Літак приземлився в "Міжнародному аеропорту" Бориспіль "близько 00.20 за Київським часом.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під час зустрічі з Блінкеном планує обговорити допомогу, яку США можуть надати Україні під час проведення реформ, а також низку економічних питань, особливо в енергетичній сфері.

За словами заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна, майбутній візит Блінкена є сигналом потужної підтримки з боку США у протидії російській гібридній агресії, а також посилення політичного і оборонного потенціалу України.

Як зазначив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, такий візит дозволить Україні прискорити процеси інтеграції до євроатлантичної співдружності.