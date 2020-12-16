Держслужбовцям дозволили працювати до 70 років

Верховна Рада України дозволила державним службовцям працювати до 70 років. Відповідний законопроект No4096 у ІІ читанні парламент схвалив 300 голосами 16 грудня.

Законопроект вносить зміни до Закону України "Про державну службу" та дозволяє роботодавцю не відправляти на пенсію держслужбовців після досягнення 65 років, але не більше 70 років, інформує Еспресо.

Раніше профільний комітет Верховної Ради схвалив доопрацьований законопроект No3491 про створення резерву кандидатів на держслужбу. Зокрема, документ передбачає вилучення із закону "Про держслужбу" статтю "Додаткові підстави припинення державної служби окремих державних службовців за ініціативою суб'єкта призначення", щоб унеможливити звільнення чиновників категорії А за політично вмотивованими рішеннями.

Як повідомлялось, зарплати держслужбовців прив'яжуть до класифікації посад. Це передбачено розпорядженням Кабміну "Про підготовку та реалізацію експериментального проекту щодо запровадження системи оплати праці державних службовців на основі кваліфікації посад".

Тим часом, Національне агентство України з питань державної служби представило проєкт постанови щодо підготовки до відновлення конкурсів на посади в умовах пандемії.

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