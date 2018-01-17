Дещица на посту главы МИД получал информацию о захвате админзданий в Крыму

Свидетель стороны обвинения по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича Андрей Дещица заявил, что действия российских военных в Крыму можно охарактеризовать как агрессию. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил в зале Оболонского суда в ходе дачи показаний, передает корреспондент РБК-Украина.

"Февраль 2014... я занимал должность посла по особым поручениям. Будучи на посту министра иностранных дел, я получал информацию о захвате административных зданий в Крыму...", - сказал Дещица.

Он также отметил, что МИД прилагал все усилия, чтобы известить мировую общественность о действиях регулярных российских войск в Крыму, которые перебрасывались на полуостров самолетами и вертолетами.

В свою очередь адвокат Сердюк протестует, отметив, что факты, озвученные прокурором, еще не доказаны в суде.

Отметим, с 27 февраля 2014 Дещица занимал должность министра иностранных дел Украины.

Напомним, ранее в суде были рассмотрены выводы судебно-экономической и семантко-лингвистической экспертизы.

По ходатайству прокуроров, на дачу показаний были приглашены президент Украины Петр Порошенко, Андрей Парубий, Турчинов, Наливайченко и другие.

Суд также изучил аудиофайлы с разговорами советника Путина Глазьева и депутата Государственной Думы РФ Затулина о Крыме.