Дещица: решение РФ о введении войск в Крым базировалось на обращении Януковича

Решение Российской Федерации о введении российских войск на территорию Крыма базировалось на обращении экс-президента Украины Виктора Януковича к российской стороне. Об этом заявил свидетель стороны обвинения, бывший министр иностранных дел, действующий посол Украины в Польше Андрей Дещица в Оболонском районном суде Киева во время допроса в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает корреспондент УНН.

"Заседание (Совбеза ООН 3 марта 2014 года - ред.), оно было созвано по инициативе РФ для того, чтобы оправдать присутствие там (в Крыму - ред.) большего количества российских войск. И основанием для этого оправдания было не только решение Совета Федерации, но решение Совета Федерации и разрешения президента Путина, которое базировалось на обращении президента Януковича к российской стороне, чтобы ввести российские войска в Крым", - заявил А.Дещица.

В то же время адвокат Виталий Сердюк сказал, что такая информация свидетеля является "явно ложная информация о введении войск". По его словам, термина "о введении войск на территорию Украины" нет в материалах дела.

Напомним, суд по делу В.Януковича о госизмене начал допрос свидетеля А.Дещицы.