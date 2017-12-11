Детали имплементации закона об образовании будут разработаны совместно с нацменьшинами - Климкин

Детали имплементации закона "Об образовании" будут изложены в плане реализации, разработанном совместно с национальными общинами, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Венецианская комиссия констатировала, что украинский закон, будучи рамочным, оставляет достаточное пространство для полноценного изучения учащимися из национальных меньшинств родного языка. Конкретные же положения и детали должны быть закреплены в отдельном плане реализации закона "Об образовании", а затем, если необходимо, то и в законе "Об общем среднем образовании", который именно сейчас разрабатывается", - написал П.Климкин в своей колонке на сайте интернет-издания "Европейская правда" в понедельник.

По его словам, эти положения и документы, как и рекомендует Венецианская комиссия, будут готовиться в тесном контакте с самими национальными общинами.

Министр добавил, что реакция отдельных европейских стран на украинский закон "Об образовании" продемонстрировала проблему "старшебратского" отношения к Украине.

"Реакция соседних европейских стран осветила еще один серьезный, если хотите, общеполитический вопрос. Хотя закон "Об образовании" отнюдь не нарушал никакие нормы Европейского Союза, наше намерение усилить в Украине позиции украинского языка вызвали у них спонтанный протест... Нашим партнерам следует как можно скорее осознать, что мы равноправное и равноценное им государство - не больше, но и не меньше. И тогда у нас никогда не будет возникать подобных проблем. Мы готовы брать на себя ответственность за собственную историю и за будущее наших отношений с соседями, но и они должны сделать то же самое", - подчеркнул П.Климкин.

Глава МИД Украины убежден, что в результате дискуссии будет найден путь, как обеспечить полноценное функционирование государственного языка как мощного фактора формирования единой украинской политической нации.