Детективы НАБУ и прокуроры САП готовы ночевать с Насировым в суде

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры готовы оставаться в Соломенском суде до истечения срока содержания под стражей Романа Насирова или возобновления рассмотрения дела судом. Об этом говорится в сообщении пресс-службе НАБУ на странице в Facebook.

"Детективы НАБУ и прокуроры САП будут оставаться в суде или до возобновления рассмотрения дела и удовлетворения ходатайства об избрании меры пресечения, или до завершения срока содержания под стражей, который истекает сегодня в 23:00", - сообщают в пресс-службе Антикоррупционного бюро. При этом отмечается, что ни НАБУ, ни САП не получили официального уведомления о переносе рассмотрения дела и дата и время проведения нового заседания им не известна.

Также в сообщении НАБ Украины отмечается, что суд обязан обеспечить наличие дежурного судьи, который может заслушать дело в случае заявления об отводе служителя Фемиды. "Соломенский районный суд Киева до сих пор не обеспечил это условие", - отмечается в заявлении.

При этом правоохранители отмечают, что решение об определении дежурного судьи принимается приказом о дежурстве, которое глава суда подписывает каждые выходные.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua/

Напомним, 72-часовой срок задержания Насирова в рамках врученного ему 2 марта сообщения о подозрении истекает сегодня в 23:50. Специализированная антикоррупционная прокуратура исключает вручение отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову нового сообщения о подозрении.